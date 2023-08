Copa do Mundo Feminina: Colômbia bate a Jamaica e está nas quartas de final

A Colômbia está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Em Melbourne, as sul-americanas venceram a Jamaica por 1 a 0. O gol da classificação veio com Usme.

Com o triunfo pela vantagem mínima, a Colômbia bateu o carimbo nas quartas de final, onde encara a Inglaterra.

O jogo

A Colômbia entrou com o status de favorita e tentou empurrar a Jamaica para o campo de defesa. Linda Caicedo era a esperança, mas encontrava uma barreira na marcação da seleção rival.

A Jamaica tinha uma postura mais retraída e apostava nos contra-ataques para tentar surpreender.

Na etapa final, o jogo permaneceu travado no meio-campo e só teve bola na rede aos 5 minutos. Após levantamento na área, Usme recebeu e bateu forte para vencer a goleira.

Em desvantagem, a Jamaica se lançou ao campo ofensivo e teve a melhor oportunidade com Spance. No cruzamento da direita, a camisa 8 testou firme e tirou tinta do poste. A resposta colombiana também veio em levantamento e Santos cabeceou na trave.

Nos minutos finais, as jamaicanas apostaram na bola aérea, mas a zaga colombiana resistiu a pressão para garantir uma vaga entre as oito melhores do torneio.

