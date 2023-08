Deyverson, algoz do Fla, diz que vive melhor momento da carreira

Um dia depois de mais uma atuação destacada e de seu oitavo gol pelo Cuiabá, no Brasileirão, o atacante Deyverson afirmou estar vivendo o melhor momento de sua vida, dentro e fora do campo. A declaração foi feita no programa ‘Boleiragem’, do ‘sportv’, em que o jogador do Cuiabá participou, na noite desta segunda-feira (7).

No domingo, Deyverson marcou o gol da vitória cuiabana sobre o Flamengo, por 3 a 0. Assim, os torcedores do Dourado e muitos outros pelo Brasil passaram a chamar o jogador de ‘pai do Flamengo’, por ter novamente marcado contra o time em que deixou sua marca na final da Libertadores de 2021. Aliás, nem este momento supera o atual, na visão do atacante. Ele afirmou que se vê no auge absoluto da carreira.

“Meu grande momento é o que eu estou vivendo agora. Aquele gol foi sensacional para mim, até improvável, mas meu momento agora é surreal, porque todo mundo desacreditou. Jogando no Palmeiras, uma hora ou outra, você vai fazer o gol. É muito fácil, muito tranquilo, afinal, é o Palmeiras. Mas, no Cuiabá, tem que ter perseverança e força de vontade. Então, o momento mais gratificante é agora, por tudo aquilo que as pessoas pensaram que eu iria viver”, disse o atacante, prosseguindo ao dizer que surpreendeu muitos que achavam que ele iria fracassar no Mato Grosso:

“Falaram que eu tinha descido 50 degraus, mas eu subi mais de um milhão de degraus no Cuiabá. Estou no melhor momento da minha vida: pessoal, profissional, no meu casamento, com as minhas filhas. Então, acho que meu gol mais importante foi ter chegado a esse clube”.

Atacante exalta vitória sobre o Flamengo

A exemplo do que fez neste domingo, Deyverson exaltou a vitória do Cuiabá sobre o Flamengo. Para ele, independentemente da formação utilizada pelos rubro-negros, que estiveram de fato desfalcados, a força do Fla não se altera. Dessa forma, o resultado precisa receber a exaltação que merece, como mérito de seu time e não como demérito dos cariocas:

“A gente não sabia quem ia jogar, realmente. Mas, com um ou com outro, ainda é o Flamengo. É que as pessoas falam muito assim: o Flamengo perdeu. Não, o Cuiabá é que ganhou. Tem essa diferença. Falam que o Flamengo perdeu porque veio com A< com B ou com C, mas o Cuiabá é que ganhou”.

