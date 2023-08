René Simões celebra título e enaltece projeto do Zinza

Botafogo, Fluminense, Coritiba, seleções de base do Brasil, Jamaica e Honduras. Esses foram alguns dos times que René Simões treinou em sua vasta e vitoriosa carreira. Mas, há pouco tempo, o técnico iniciou um projeto ambicioso, que já demonstra resultados em campo. René Simões faz parte da comissão técnica do Zinza, time fundado pela Zinzane, empresa focada na moda feminina. O J10 foi atrás do treinador e conversou sobre o novo desafio em sua carreira. Com o cargo de head coach, René Simões viu o Zinza conquistar o título do Campeonato Carioca da Série C de 2023 no domingo. Aliás, com a classificação à final contra o São Cristóvão, o time que veste as cores verde e preta já garantiu o acesso à Série B2 do estadual carioca.

René Simões celebrou a conquista, principalmente por se tratar de um novo projeto.

“Ser campeão é a coroação de todos os pensamentos, métodos, processos e hábitos que você desenvolve num grupo. Se tratando de um projeto novo e desacreditado, onde todos tentam te fazer acreditar que é impossível, o sabor é muito mais gostoso”, disse René Simões ao J10.

“Acabei de escrever o livro da Jamaica e o batizei de ‘Champions of the impossible dream (campeões do sonho impossível) – reggae Boyz 98’. Você é capaz de realizar coisas magníficas desde que esteja disposto a brigar por 4 D’s: Desejo Ardente;

Decisão em fazê-lo realidade;

Dedicação, pagar o preço que for necessário e

Determinação, jamais desistir de chegar até o seu sonho.

Quando você levanta a taça isso tudo passa na sua cabeça e você fala: ‘eu fiz’. Deus te criou para brilhar, basta ter fé e trabalhar muito, pois do céu só cai a graça”, explicou o treinador.

Projeto Zinza

Fundada em 2002 pelos ex-atletas Renato Villarinho e Claudia Richa, a Zinzane, rapidamente, ganhou destaque no mercado de moda no Brasil. No entanto, o casal nunca esqueceu a sua raiz no esporte, e começou a olhar com carinho para a imagem da empresa neste meio. Assim, a Zinzane começou a patrocinar grandes equipes, como o Fluminense. Mas, a partir de 2022, a empresa decidiu dar uma passo maior: criar o seu próprio clube.

“A Zinzane é uma grande empresa de roupas feminina. Seus proprietários são apaixonados por esporte. Começaram patrocinando times de vôlei, depois de futebol, além de atletas do paraolímpico e, há dois anos, convidou o José Carlos Brunoro para trabalhar com ele e montar um projeto de futebol. Brunoro montou o time do Pão de Açúcar e depois o Audax. Assim, tem experiência de sobra para esses projetos”, detalhou René.

“E começou muito bem. Foram campeões da sub-20 ano passado e resolveram investir nos profissionais. Poderiam comprar algum clube em outra divisão, mas resolveram começar de baixo. Disputamos a Série C e já estamos classificados para a B2, que começa em setembro e termina no início de dezembro”, completou.

Fundadores da Zinzane

Renato Villarinho jogou vôlei profissionalmente de 1981 até 1993. Posteriormente, iniciou a carreira de auxiliar técnico. Após passar por grandes clubes, como Botafogo e Tijuca Tênis Clube, chegou à Seleção Brasileira, trabalhando com Bernadinho. Assim como seu marido, Claudia também tem sua trajetória no vôlei. Mas, agora, quer impulsionar o esporte por meio de sua marca.

Uma publicação compartilhada por Renato Villarinho (@renato.villarinho)

Convite para entrar no projeto

Com 70 anos de vida, cerca de 50 ligados ao futebol, René Simões acumula sucessos e vasto conhecimento no esporte. Dessa forma, o Zinza viu nele a pessoa certa para ajudar na engrenagem deste projeto. No entanto, René explicou como foi o convite para integrar o time que, inicialmente, foi para ser treinador.

“Na verdade, o convite veio para ser o treinador, mas eu já tinha as festividades de comemoração dos 25 anos da classificação para a copa do mundo de 1998 na França. Assim, resolvemos fazer como foi o Manchester United do Alex Ferguson. Ele era o head coach e sempre tinha um coach (treinador). Em 28 anos, ele teve alguns coaches. E assim iniciamos e, por enquanto, estamos caminhando muito bem . O Felipe Alves é um ex-jogador (jogou no Vasco) com muita experiência internacional e com muito apetite para aprender. Por enquanto estamos felizes com esse modelo, podendo ser mudado ou não”, disse René Simões.

“Eu sempre estou no melhor lugar. Trabalho aqui como se estivesse em qualquer clube da primeira divisão”, resumiu René.

Mas, qual a diferença entre um treinador e um head coach? Normalmente, head coach trabalha junto com o técnico, mas também realiza um trabalho pessoal, emocional, social e até intelectual, algumas vezes, com os jogadores. Assim, além da experiência com o futebol e o conhecimento, também agrega no rendimento dos atletas fisicamente e psicologicamente.

Principais objetivos do Zinza

Assim como qualquer outra equipe, o Zinza também busca atingir metas para crescer no cenário estadual e, futuramente, nacional. Mas, segundo René Simões, a diretoria do clube pensa grande. Assim, o alvo é a Libertadores.

“O presidente é um empresário extremamente ousado e com absoluto sucesso. Ele não imagina o Zinza só passeando. Ele tem a Libertadores da América como alvo. Sonhar grande da o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Além disso, ele tem uma fé nas palavras de Deus incrível e credita todo o sucesso a sua fé. Estamos no mesmo barco, sabendo que não vira por acaso, serão anos de trabalho sem chance de erro”, garantiu René.

Momento do futebol brasileiro

Além de abordar o projeto do Zinza, René Simões conversou com o J10 sobre o momento atual do futebol brasileiro, principalmente sobre treinadores.

“Acho que o futebol brasileiro está ganhado o que faltava, intensidade, mas perdendo o que sobrava, criatividade coletiva e individual no um contra um. Tendo trabalhado no exterior, em muitos lugares, jamais serei contra a internacionalização. Mas, o descrédito em que estão colocando nossos treinadores é extremamente e absurdamente injusto. No entanto, isso vai diminuir a medida que os técnicos de fora caírem com seus times, pois pelo número deles nos clubes isso será inevitável, aí verão que existem vários fatores para análise de um trabalho”, afirmou.

Como funciona as divisões do Campeonato Carioca

Atualmente, o Campeonato Carioca conta com cinco divisões: A, A2, B1, B2 e C. Assim, a A seria a primeira divisão, a A2 a segunda, a B1 a terceira e aí por diante até a quinta divisão. Dessa forma, com a classificação à final da Série C, o Zinza subiu para a B2, ou seja, a quarta divisão.

Veja os times que disputarão a Série B2 junto com o Zinza

Rio São Paulo

Angra dos reis

Campo Grande

Zinza

São Cristóvão

Mageense

Búzios

Carapebus

Bonsucesso

Rio de janeiro

Barra Mansa

Belford Roxo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.