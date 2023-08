Athletico x Bolívar: escalações, arbitragem e onde assistir

O Athletico Paranaense encara o Bolívar nesta terça-feira (08), às 21h, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. E o Furacão terá um trabalho árduo. Afinal, o time boliviano venceu o primeiro jogo por 3 a 1, em La Paz. Assim, podem perder por até um gol de diferença que avança. O time paranaense precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis, ou três para avançar direto.

Como chega o Athletico Paranaense?

O Furacão vem de empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, após sair na frente e levar o gol no fim do jogo. Contudo, para a partida, o técnico Wesley Carvalho tem a volta do zagueiro Thiago Heleno, que não jogou na altitude. Além disso, no ataque, o técnico deve tirar Thiago Andrade, novidade em La Paz, para a entrada de Cuello. Contudo, Vitor Bueno e Zapelli são as outras alternativas.

Como chega o Bolívar?

Por outro lado, o time boliviano tem uma dúvida na escalação em relação ao jogo em casa. Afinal, o treinador Beñat San José estuda colocar mais um volante no lugar de um atacante para segurar a vantagem conquistada na ida. Assim, Fernando Saucedo é o mais cotado em caso de mudança. De resto, a equipe deve ser a mesma que bateu o Furacão no jogo de ida, no estádio Hernando Siles.

ATHLETICO X BOLÍVAR

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 8/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Cuello (Vitor Bueno), Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

BOLÍVAR: Lampe; Diego Bejarano; Ferreyra, José Sagredo e Bentaberry; Villamil, Justiniano e Bruno Sávio; Pato Rodríguez, Francisco da Costa (Fernando Saucedo) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)

