Auxiliar do Palmeiras pega três jogos de suspensão por ‘criticar sistema’

O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, foi punido com três jogos de suspensão nesta segunda-feira (7). pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O membro da comissão técnica acabou julgado pela 1ª Comissão Disciplinar por conta de suas falas após o jogo contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, ele disse que era ruim para o ”sistema” da CBF, ver o Palmeiras ganhar duas vezes o Brasileirão.

João respondeu pelo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”.

“Ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos”, disse João, após o duelo contra o Furacão.

Assim, o departamento jurídico vai recorrer da pena. Mas, nos bastidores do clube, ficou um sentimento de injustiça. Afinal, Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético-MG, acabou punido, na semana passada, após receber uma denúncia pelo mesmo artigo que João, mas teve dois jogos de suspensão.

Palmeiras com sentimento de injustiça

Por fim, havia um sentimento nos bastidores do Verdão quanto a uma diferença de tratamento em episódios recentes. No embate contra o Fluminense, por exemplo, o Palmeiras reclamou da expulsão de João Martins, enquanto Fernando Diniz esbravejava com mais ênfase em sua área técnica.

