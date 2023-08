França arrasa Marrocos e pegará Austrália nas quartas da Copa Feminina

Marrocos entrou para o jogo desta terça-feira (8/8) com a França, pelas oitavas de final da Copa Feminina, sonhando alto. Grande zebra da fase de grupos (terminou na frente da eliminada Alemanha), queria surpreender a favorita neste duelo no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Mas não deu nem para o começo. Afinal, as francesas arrasaram com três gols antes dos 25 minutos, sufocando as africanas. No fim, goleada de 4 a 0. A atacante Kadidiatou Diani teve grande atuação. Abriu o placar e participou de dois gols. Dali e Le Sommer (dois) fizeram os outros gols.

Assim, a França fará uma das quartas de final enfrentando a anfitriã Austrália, que eliminou a Dinamarca. Este jogo será neste sábado, às 4h (de Brasília), no Lang Park, em Brisbane.

França mata o jogo no primeiro tempo

Muito experiente (afinal, seu time quase inteiro esteve no último Mundial) a França entrou para decidir o jogo no primeiro tempo. Foi o que fez. Com 76% de posse e anulando Marrocos (que não deu um chute sequer no gol defendido por Magnin), foi aproveitando os vacilos defensivos da rival. Apesar do Ferrolho, o time marcava mal e aos 11 minutos, numa bela trama coletiva, Diani concluiu de cabeça um cruzamento de Karchaoui. Aos 19, Dali tocou de calcanhar para Diani ir ao fundo e cruzar para a mesma Dali fazer 2 a 0. Aos 22, El Chad não quis mandar para escanteio (medo das cabeçadas da zagueira Renard?) e chutou em cima de Diani. A bola ficou com a artilheira Le Sommer mandar para a rede. 3 a 0, fácil.

No segundo tempo, a França entrou sem intensidade. Nitidamente já se resguardando para o próximo duelo. Assim, Marrocos, com sua seleção menos tensa e querendo fazer uma despedida digna, foi mais perigosa. Pressionou muito para tentar ao menos um gol, mas sem sucesso. E ainda levou o quarto gol, aos 25, com Le Sommer escorando cruzamento de Becho. Copa das Zebras?. Enfim … Nada de surpresa neste jogo!

