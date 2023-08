Pai de Neymar nega que filho tenha pedido para sair do PSG

O Neymar, enfim, tem vivido momentos conturbados ao longo de sua passagem pelo PSG. Inclusive, notícias indicavam de que o atacante havia pedido para ser negociado pelo clube francês. O pai do camisa 10, no entanto, negou esta solicitação tenha acontecido.

“Não tem como confirmar uma coisa que não aconteceu. O L’Equipe está sendo L’Efake”, respondeu Neymar da Silva Santos ao site PL Brasil.

PSG anuncia contratação de Gonçalo Ramos

Neymar no PSG

O pai do atacante, aliás, questionou a origem e a intenção destas supostas notícias. Ele, inclusive, relembrou que Neymar tem contrato válido por mais quatro temporadas no PSG.

O jornal francês, afinal, alegou na última segunda-feira (7) que Neymar havia pedido para sair do PSG. O portal, ainda, informou sobre um suposto encontro do atacante com representantes do Al-Nassr. A janela de transferências, por sinal, fecha no próximo dia 1 de setembro. Portanto, as negociações e transferências ainda podem ser efetuadas.

O PSG, por sinal, anunciou Neymar em 2017 como a contratação mais cara da história do futebol. Os dirigentes franceses, dessa forma, desembolsaram € 222 milhões (R$ 812 milhões) pela contratação do atacante.

O brasileiro, por sinal, vinha protagonizando atuações memoráveis e conquistando títulos históricos pelo Santos e Barcelona. O intuito do clube francês, deste modo, era montar um time competitivo e ser campeão da Champions League. Contudo, este objetivo ainda não foi alcançado.

Neymar, aliás, conquistou cinco Ligues 1, três Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas pelo PSG. O atacante ainda espera alcançar grandes feitos ao longo da carreira. O contrato do jogador no clube francês, inclusive, é válido até junho de 2027.

