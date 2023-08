Mais de R$ 40 milhões: Perri pode ser vendido pelo Botafogo em dezembro

O Botafogo passou ileso, até aqui,pelo assédio da janela de transferências europeia. Tudo indica, porém, que no fim do ano as coisas vão ser diferentes. A começar pelo goleiro do time e um dos destaques da excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Afinal, o dono da SAF alvinegra, John Textor, tem um plano para levar Lucas Perri para o Lyon-FRA, outro clube que pertence à sua empresa, a Eagle Football Holdings. A informação original da negociação é do jornalista italiano Lorenzo Lepore.



O valor deve girar em torno de 8 a 10 milhões de euros (R$ 43 milhões a R$ 53 milhões, na cotação atual). Seria o suficiente para cobrir as intenções de proposta de rivais europeus, como Inter de Milão, Fiorentina, ambos da Itália, e o turco Galatarsaray, de acordo com o jornal ‘O Globo’. Dessa forma, Textor mantém o goleiro de 25 anos sob seu comando e enche os cofres do Botafogo.

BOTAFOGO ATRÁS DE GOLEIRO

Há duas semanas, surgiu a notícia da investida do Glorioso em Gabriel Brazão, com passagens pelas seleções de base e que pertence à Inter de Milão. Aliás, um dos times de olho em Perri, que, por sinal, tem cidadadia italiana e não contaria como estrangeiro. As conversas, entretanto, não avançaram, já que a SAF não desejava comprar o goleiro de 22 anos. A Inter, então, o emprestou para o Ternana, da Série B local.

Além de Brazão, o Botafogo segue no mercado em busca de um substituto futuro para seu titular. Afinal, as opções atuais do elenco profissional são o veterano Gatito Fernandez, que vive às voltas com lesões, e o jovem Igo Gabriel. Em julho, Douglas Borges foi cedido ao Guarani.