Por que o retorno de Gabriel Neves é importante no São Paulo?

O São Paulo deve ter um retorno importante nas próximas partidas. Afinal, o volante Gabriel Neves se recuperou de uma fratura na costela e deve voltar a lista de relacionado para os próximos compromissos da equipe. O jogador se machucou durante o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, e desde então é desfalque.

O uruguaio se tornou peça importante do esquema tático de Dorival Júnior. Ele se consolidou como um dos principais jogadores da equipe desde a chegada do treinador e, sem ele, o aproveitamento da equipe desaba.

Sob o comando de Dorival, Neves jogou 19 vezes, 14 delas como titular, e o São Paulo conquistou 75% dos pontos (13 vitórias, quatro empates e duas derrotas). Sem o uruguaio, esse aproveitamento cai para 18%. Afinal, são nove jogos, uma vitória, dois empates e seis derrotas.

Neste período sem Gabriel Neves, o São Paulo venceu apenas o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe perdeu para Cuiabá, Corinthians, Atlético-MG e San Lorenzo e empatou para o Bahia. Assim, o retorno do jogador aparece em momento crucial, principalmente nas estatísticas. São 22 jogos com ele em campo, 74% de aproveitamento, e 23 partidas sem o uruguaio, com 43% dos pontos disputados.

Além da lesão recente, Gabriel demorou a se tornar titular do time. Só conquistou lugar cativo com a chegada de Dorival Júnior. Enquanto Rogério Ceni comandava a equipe, ele jogou apenas três partidas em 2023 e acabou prejudicado no Paulista, quando o limite de estrangeiros era de cinco atletas por partidas.

