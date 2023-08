Sevilla descarta contratação de Sergio Ramos: ‘Não é uma opção’

Sergio Ramos está livre no mercado e não enxerga com maus olhos um retorno ao Sevilla. Contudo, esta transferência não deve ser concluída. O diretor esportivo do clube espanhol, afinal, afirmou que não existe necessidade da contratação de mais um zagueiro para temporada.

“No modelo modelo que estamos executando atualmente, não há possibilidade. Temos seis zagueiros centrais. E no modelo de jogadores jovens com valor agregado. A partir de hoje, não há possibilidade de Sergio Ramos jogar pelo Sevilla. Fizemos Um modelo modelo com algumas linhas a seguir. Conseguimos uma boa opção no meio-campo para passar na frente de outro rival. Nenhum outro zagueiro foi falado”, afirmou Víctor Orta em entrevista concedida para imprensa.

Posição do Sevilla

O vice-presidente do Sevilla, aliás, também comentou sobre uma possível vinda de Sergio Ramos há semanas atrás. José Carrasco, assim, relembrou da bonita história construída pelo zagueiro no clube espanhol. O dirigente, no entanto, afirmou que não existe interesse na contratação do jogador.

“Sergio Ramos não é uma opção. Temos uma boa relação com o René (irmão e empresário do Sergio), que representa o Óscar Rodríguez, que é jogador do Sevilha. Mas em relação a Sergio não há conversa. É um grande jogador que cresceu nas nossas categorias de base, mas hoje não é opção para o Sevilha”, disse José Carrasco.

Futuro de Sergio Ramos

Apesar do não interesse do Sevilla, é possível que Sergio Ramos consiga um outro clube. O Los Angeles FC, afinal, demonstrou interesse na contratação do zagueiro. O espanhol, portanto, pode se tornar um adversário de Messi na MLS. As negociações estão em andamento e podem ter um desfecho nos próximos dias.

Sergio Ramos, por sinal, teve passagens por Sevilla, Real Madrid e PSG. O zagueiro, inclusive, coleciona convocações para Espanha e foi campeão da Copa do Mundo em 2010. O defensor atualmente está com 37 anos e é apontado como um dos melhores zagueiros da sua geração.

