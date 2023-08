Marcos Leonardo pressiona o Santos para ser vendido

O Santos vive uma grande pressão para vender o atacante Marcos Leonardo. O jogador não treinou com o restante do elenco nesta segunda-feira (07) no CT Rei Pelé por decisão própria e pressiona a diretoria por uma saída. O artilheiro da Vila Belmiro tem uma proposta da Roma, da Itália.

Marcos Leonardo chegou a ir ao centro de treinamento do Santos, mas não quis treinar, sequer vestiu o uniforme da atividade e foi embora. O Peixe ainda analisa a oferta da Roma, mas a possível saída de Deivid Washington complica a situação do clube. Afinal, o Alvinegro Praiano deve vender o garoto para o Chelsea, mas não queria perder dois centroavantes de uma vez.

A postura de Marcos Leonardo, porém, pode fazer o cenário mudar. O Santos, quando renovou o contrato do garoto de 20 anos pela última vez, em 2021, usou uma venda futura para convencê-lo a permanecer na Vila Belmiro àquela altura. Agora, o centroavante quer sair.

A Roma havia mandado uma oferta de R$ 42 milhões pelo centroavante, com parcelas sendo pagas a partir de dezembro, mas recusada pelo Peixe. Agora, o clube italiano voltou a procurar o Santos para iniciar o pagamento em outubro e com uma proposta maior que a primeira. Devido à pressão do jogador e os números maiores, o clube deve aceitar.

Mesmo assim, o maior desejo do clube era segurar Marcos Leonardo, porque entende que perder dois centroavantes será ruim para o time na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se o atual camisa 9 e Deivid Washington deixarem o elenco, sobram Furch e Mezenga para a posição.