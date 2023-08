Corinthians tem retrospecto preocupante, fora, em mata-matas deste ano

O Corinthians encara o Newell’s Old Boys nesta terça-feira (08), às 21h30, no estádio Marcelo Bielsa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu a ida por 2 a 1, na Neo Química Arena, e joga pelo empate para avançar no torneio. Contudo, o Alvinegro vai precisar melhorar seu desempenho fora de casa, em partidas eliminatórias, para ir adiante.

Afinal, o Corinthians perdeu três de quatro jogos eliminatórios fora de casa em 2023, com um aproveitamento de apenas 25%. Nos três primeiros embates do Alvinegro pela Copa do Brasil, a equipe atuou fora de casa na ida e decidiu a eliminatória na Neo Química Arena.

O Timão perdeu para o Remo (2×0), Atlético-MG (2×0) e América-MG (1×0), nos jogos de ida da Copa do Brasil. Mas sempre conseguiu inverter o placar jogando em seus domínios. Além disso, o Corinthians também encarou o Universitário, do Peru, pelos playoffs da Sul-Americana. E o jogo registra a única vitória alvinegra fora de casa em duelo eliminatório.

Após vencer os peruanos por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Timão foi até o Peru e venceu o Universitário novamente, dessa vez por 2 a 1. O resultado levou a equipe para a fase atual da Sul-Americana.

Situação do Corinthians na Sul-Americana

Agora, o Timão tenta evitar uma nova derrota fora de casa para seguir vivo no torneio. Como venceu o primeiro jogo contra os argentinos por 2 a 1, o time de Vanderlei Luxemburgo joga pelo empate para avançar na competição.

