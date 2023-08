Palmeiras-2023 conta com maior média de público da história do Allianz

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (08), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Verdão venceu a partida de ida por 1 a 0, fora de casa e joga pelo empate para avançar na competição. Além disso, o Alviverde terá uma grande força ao seu lado para buscar a vaga: sua torcida.

Quase 33 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada pelo clube. A expectativa é de presença de mais de 40 mil pessoas no 22º jogo do Palmeiras em casa na temporada. Esta é a maior média de público do Verdão, desde a inauguração de seu novo estádio, em 2014. O Verdão tem recebido 36.879 pessoas por partida nesta temporada em média. O número supera os 34.208 pagantes por partida ao longo de 2022.

Neste ano, quase 800 mil torcedores estiveram presentes nos 21 jogos do time no Allianz Parque. A renda com bilheteria supera R$ 57 milhões. Contudo, o Allianz Parque lotado também reflete dentro de campo.

Números do Palmeiras no Allianz

Nos últimos 60 jogos em casa, o Verdão venceu 46 partidas, empatou dez e perdeu apenas quatro. Aproveitamento de 82% dos pontos disputados. No recorte desta temporada, o aproveitamento se mantém. São 15 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em 21 partidas no Allianz Parque em 2023. Além disso, são 4 gols marcados e apenas 15 sofridos.

Na Libertadores, então, o Palmeiras segue perfeito como mandante. O Verdão venceu os três jogos na competição. Contudo, é bom ressaltar que o triunfo diante do Cerro Porteño, por 2 a 1, aconteceu no Morumbi. Já contra o Barcelona-EQU (4 a 2) e Bolívar (4 a ), a festa aconteceu na própria arena.

