Grêmio se reapresenta e mira o Fluminense pelo Brasileiro

O Grêmio se reapresentou nesta terça-feira (8), após um dia de folga, e iniciou a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho recebe o Fluminense, no domingo (13), às 16h, em Porto Alegre, pela última rodada do primeiro turno, e precisa voltar a vencer. Afinal, o time do técnico Renato Portaluppi está há três jogos consecutivos sem saber o que é ganhar.

O treinador, por sinal, não gostou da atuação que viu dos seus jogadores na derrota por 1 a 0 para o Vasco, em São Januário. Na entrevista coletiva após o apito final, deixou claro que existem atletas pedindo passagem entre os titulares e pode fazer mudanças na equipe. Aliás, as modificações já podem começar diante do clube das Laranjeiras, de olho também na duelo das semifinais da Copa do Brasil, com o Flamengo, no Maracanã.

Por outro lado, a boa notícia é a participação de Franco Cristaldo no gramado do CT Luiz Carvalho. O argentino correu levemente no campo e depois retornou aos trabalhos de fisioterapia, acompanhado pelos profissionais. Isso porque o argentino ainda não está liberado pelo departamento médico e se recupera de lesão de grau um no músculo adutor da coxa direita.

O Grêmio tem um jogo a menos nesta primeira metade, já que ainda não enfrentou o Corinthians.

Kannemann renova com Grêmio

O Grêmio definiu a renovação do contrato do zagueiro Kannemann até dezembro de 2025, em reunião na noite desta segunda-feira (7). O defensor havia até se antecipado ao clube e deu como certa sua permanência após recusar proposta do Independiente, da Argentina. A imprensa local também noticiou que o Boca Juniors, que disputa as oitavas de final da Libertadores, tinha interesse em contar com o ídolo da torcida gremista.

