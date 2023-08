No vestiário após vitória, Ramón Díaz brada: ‘Brigar até o final! Não relaxem’

A vitória sobre o Grêmio, no último domingo, enfim trouxe de volta os bastidores do vestiário, em conteúdo publicado pela VascoTV. A comissão técnica parabenizou os jogadores pelo resultado em São Januário, mas fez um alerta ao grupo após a partida. Ramón Díaz, inflamado, pediu ainda mais atenção nos próximos jogos de olho em manter a luta para fugir do Z4. Hoje, o clube não está mais na lanterna, porém ainda vive situação complicada. Afinal, ocupa a 19ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos.

“Nós iremos brigar até o final! contra qualquer equipe, a entrega precisa ser a mesma. Mas não relaxem! Estamos em uma situação que não nos permite relaxar e precisamos ser firmes para sair disso. Cumprimento vocês porque foram muito disciplinados no que trabalhamos. Temos de ter confiança no que fazemos e com todos juntos”, declarou Ramón, no vestiário.

Filho de Ramón fala no vestiário do Vasco

Aliás, antes de a bola rolar diante do Grêmio, quem também tentou mexer com o emocional dos atletas foi o auxiliar do treinador argentino, Emiliano Díaz, que é seu filho. Ex-jogador e parceiro do pai há quase 10 anos, ele destacou os mais de 20 dias de comando das atividades no CT Moacyr Barbosa e disse não haver mais justificativas para um novo revés, o que aconteceu de forma recorrente no primeiro turno da Série A.

“Agora, a gente não tem mais desculpas, já se acabaram as desculpas! Estamos há três semanas aqui, trabalhando de forma incrível. Não falta trabalho, mas para sermos vencedores, temos de sentir. Podemos falar, gritar, animar. Só que se eu não sentir aqui dentro que estão tirando sua profissão, seu prestígio, a tristeza da família, isso é pior”, falou, complementando em seguida.

“Voltar para casa outra vez e ver a cara do seu filho, da sua mãe, do seu pai, que tanto esforço fizeram que nós estivéssemos aqui. Então, temos de nos fazer ser respeitados aqui. Hoje, eles (Grêmio) têm de sofrer de verdade, porque esta semana, nos preparamos e cada um de vocês sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas sintam, sintam ao rezar. Na estrada que eu caminho, tenho de sentir que eu vou ganhar. Porque sou ganhador e, se estou em um clube grande, é porque mereço. Depende exclusivamente de nós e eles vão entender que somos grandes. Não só no discurso”, concluiu Emiliano.

