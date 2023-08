Beckham demite goleiro por ter criticado contratação de Messi

Beckham decidiu demitir Nick Marsman do Inter Miami. O goleiro, afinal, se mostrou preocupado com a estrutura da equipe americana depois da chegada de Messi. O ex-jogador e dono da franquia, desta forma, não gostou da declaração do arqueiro e optou por rescindir seu contrato.

“Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada do Messi. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados”, declarou Nick Marsman em entrevista para ESPN.

Decisão de Beckham

Beckham decidiu, então, tomar uma atitude. O ex-jogador, afinal, é um dos donos do Inter Miami ao lado de Jorge Mas e José Mas. O inglês, desta forma, participa diretamente das decisões e tem autonomia para interferir na estrutura do clube.

Nick Marsman, aliás, chegou ao Inter Miami em 2021 e disputou 29 jogos desde então. O arqueiro, inclusive, era titular da equipe americana no ano passado. No entanto, acabou perdendo espaço para Drake Callender nesta temporada.

O Inter Miami, afinal, pode rescindir com um atleta por temporada. Portanto, Nick Marsman está livre no mercado para assinar com um novo clube ainda neste ano. A rescisão do contrato do goleiro, inclusive, já consta no site oficial da MLS.

Pai de Neymar nega que filho tenha pedido para sair do PSG

Início de Messi

Messi, por sinal, chegou ao Inter Miami em junho deste ano e vem sendo um dos destaques desta temporada. O atacante, afinal, marcou sete gols nos primeiros quatro jogos disputados. A expectativa, portanto, é de uma passagem de muito sucesso do argentino nos Estados Unidos.

O Inter Miami, aliás, entra em campo na próxima sexta-feira (11), diante do Charlotte FC, pelas quartas de final da Leagues Cup. A equipe americana, desta forma, vai com tudo em busca da classificação na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.