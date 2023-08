Marcelo treina ao lado do filho no CT do Fluminense

Marcelo realizou um treinamento ao lado do filho Enzo na manhã desta terça-feira (8). Afinal, o lateral está suspenso da partida entre Fluminense e Argentinos Juniors. O jogador foi expulso do jogo de ida por ter acertado um chute no adversário.

O filho de Marcelo, por sinal, pertence ao Real Madrid. No entanto, Enzo aproveitou um período de folga para ficar ao lado do pai no Rio de Janeiro. Os dois, portanto, fizeram uma atividade juntos no CT Carlos Castilho.

O lateral do Fluminense, aliás, fez questão de registrar este momento único nas redes sociais. O jogador, desta forma, publicou uma foto ao lado do filho com a legenda:

“Olha quem treinou comigo hoje”.

A publicação, por sinal, gerou uma enorme repercussão.

O Fluminense anunciou oficialmente Marcelo em fevereiro deste ano como uma das principais contratações dos últimos anos. O lateral conquistou um título do Campeonato Carioca em cima do Flamengo logo nas primeiras semanas de clube. O vínculo, por sinal, é válido até dezembro de 2024

Início de Marcelo

O lateral conseguiu protagonizar boas atuações em seu início no Fluminense. Contudo, vem tendo dificuldades em obter sequência com Fernando Diniz. O jogador tem sido vítima de muitas lesões nos últimos meses.

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo de ida, por sinal, terminou empatado em 1 a 1. Sem Marcelo, os jogadores tricolores vão com tudo em busca de uma vitória no Maracanã.

