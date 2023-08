John Kennedy relembra início no Fluminense e revela recado de Fernando Diniz

John Kennedy, enfim, vive um momento especial no Fluminense. O atacante, afinal, foi um dos destaques na vitória diante do Palmeiras por 2 a 1 no Brasileirão. Com um pênalti sofrido e um gol marcado, ele afirmou que entrou com muita confiança no Maracanã. O centroavante, inclusive, revelou um conselho dado por Fernando Diniz.

“A gente fica um pouco nervoso, não vinha jogando aí fica ansioso para fazer gol, para jogar bem. No sábado eu entrei leve, entrei solto. Bom que o Diniz passa muita coragem, dá liberdade. Fala para ter coragem, se errar dane-se, vai de novo, de novo. Se errar, tenta de novo, uma hora acerta”, afirmou John Kennedy em entrevista para FluTV.

Fala, John Kennedy!

O atacante, por sinal, é formado nas categorias de base do Fluminense. O centroavante, aliás, estreou profissionalmente pelo clube em 2021. O jogador, desta forma, enxerga que amadureceu mentalmente durante este período.

“A cabeça, principalmente. Muita gente conversava comigo para ter constância. Hoje consigo entender que tenho que ter constância, que a minha vida é o futebol. A cabeça vai mudando aos poucos, as prioridades mudam”, completou.

John Kennedy está atualmente com 21 anos e é uma das promessas do Fluminense. O atacante vem sendo utilizado por Fernando Diniz nesta temporada. Assim, ele espera obter sequência para conseguir se destacar no profissional.

O Fluminense, por sinal, entra em campo nesta terça-feira (8), diante do Argentinos Juniors, às 19h, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo de ida terminou empatado em 1 a 1. Os jogadores tricolores precisam apenas de uma vitória dentro de casa para se classificar.

