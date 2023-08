O Maracanã vai tremer com o duelo entre Fluminense e Argentinos Jr. O jogo será nesta terça-feira (8/8), no Maracanã, às 19h (de Brasilia) e valído pela volta das oitavas de final da Libertadores-2023. Como na ida, em Buenos Aires, o placar foi 1 a 1, quem vencer avança às quartas. Para acompanhar esta decisão de vaga sem perder nenhum detalhe, confira a transmissão da “Voz do Esporte”, que abre a sua cobertura a partir das 17h30. A narração é do premiado Cesar Tavares.

O jogaço no Maracanã tem os comentários de Diogo Martin e as reportagens com Pedro Rigoni.

