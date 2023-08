Com novo preparador, Flamengo treina visando confronto contra o Olimpia

Após folga no dia seguinte da derrota para o Cuiabá, os jogadores do Flamengo se representaram na manhã desta terça-feira (8). A atividade no Ninho do Urubu, aliás, contou com uma novidade. Contratado para substituir Pablo Fernández, o preparador físico Nicolás Maidana teve o seu primeiro contato com o elenco rubro-negro. Ele chega ao Mais Querido após passar por Santos Laguna, do México, Udinese, da Itália, além de Nacional e Defensor, do Uruguai, em seu país natal.

Desfalques na partida contra o Cuiabá, o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Filipe Luís, ambos com dores no músculo posterior da coxa esquerda, participaram de parte das atividades com o elenco no centro de treinamento. A dupla, assim, deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a partida contra o Olimpia na quinta-feira (10), no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Primeiras impressões de Nicolás Maidana no Flamengo

Assim como era esperado, os trabalhos propostos por Maidana no treino desta terça-feira exigiram muito esforço físico dos atletas. Segundo o “ge”, o uruguaio dirigiu atividades com circuitos bastante intenso. Além disso, Nicolás Maidana também participou de trabalhos táticos e técnicos comandados por Jorge Sampaoli.

O Flamengo vai a Assunção com a possibilidade de empatar para chegar às quartas de final da Libertadores. Afinal, na ida, o Rubro-Negro bateu o Olimpia por 1 a 0, no Maracanã.

