Autuori chega para assumir trabalho no Cruzeiro: ‘motivo de honra’

O Cruzeiro anunciou, na última semana, a contratação de Paulo Autuori para ser diretor técnico. O ex-treinador já está em Belo Horizonte para assumir o cargo.

Inicialmente, ele falou da honra que é retornar à Toca da Raposa II para fazer outro tipo de trabalho na agremiação.

“Voltar ao Cruzeiro, para mim, é motivo de honra. Sabemos o quão importante é o Cruzeiro no cenário do futebol brasileiro e internacionalmente também. Para sempre, ficará eternizado na mente e no coração em todos os momentos que estive aqui. Vejo isso com satisfação enorme. Honra e orgulho gigantesco”, comentou.

Segundo Pedro Martins, diretor de futebol, Autuori se junta à SAF para unir mais as categorias de futebol e subir o Cruzeiro de nível. Ele estava no Atlético Nacional, contudo, já deixou claro que não pretende ser mais técnico no Brasil.

Autuori é um dos principais treinadores do futebol brasileiro. No Cruzeiro, ele conquistou a Copa Libertadores de 1997. Ele passou pela Toca da Raposa em outras duas oportunidades, em 2000 e 2007.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.