São Paulo vê dupla de ataque cair de rendimento nos últimos jogos

O São Paulo se prepara para encarar o San Lorenzo, nesta quinta-feira (10), às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Contudo, a equipe de Dorival Júnior vê seus dois principais artilheiros caírem de produção nos últimos jogos.

O Tricolor não marca um gol sequer há três jogos. Curiosamente, a seca acontece durante o jejum da dupla Calleri e Luciano. Os atacantes, que juntos somam 18 tentos na temporada (nove pra cada), não colecionaram bons desempenhos nas últimas partidas. O que culmina nos últimos resultados.

A última vez que um deles balançou as redes foi na derrota para o Corinthians, pelo duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Luciano foi o responsável pelo único gol do São Paulo naquela partida. Por outro lado, o jejum de Calleri vai um pouco mais além. O argentino não marca deste a goleada no clássico contra o Santos, pelo Brasileirão, no Morumbi, totalizando cinco jogos sem mandar a bola para as redes.

Assim, em desvantagem contra o San Lorenzo, o São Paulo precisa da sua dupla de ataque para conseguir reverter o placar. Além disso, os atacantes precisam se mostrar ainda mais eficientes nas partidas, já que as duas grandes contratações da temporada, James Rodriguez e Lucas Moura, não podem atuar na Sul-Americana.

