Al-Hilal prepara salário anual de R$ 430 milhões para Neymar

O Al-Hilal ainda tenta fazer uma grande contratação nesta janela de transferências. De acordo com informações publicadas pelo jornal francês ‘L’Equipe’ nesta terça-feira (8), o clube saudita prepara uma proposta para tirar Neymar do PSG. Assim, os árabes pretendem oferecer um salário de 80 milhões de euros (R$ 430 milhões) por ano, praticamente o dobro do que o brasileiro recebe atualmente na França.

O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain é válido até junho de 2027.

Ao mesmo tempo, o interesse do Al-Hilal em Neymar já existe há bastante tempo. Mas, recentemente o clube árabe acelerou os esforços para concretizar o negócio ainda nesta janela de transferências. No entanto, a maior dificuldade será convencer o brasileiro, que, embora não esteja totalmente fechado à ideia, tem uma preferência por continuar no futebol europeu.

Pai de Neymar nega que filho tenha pedido para sair do PSG

Além disso, antes de apostar suas fichas em Neymar, o Al-Hilal tentou a contratação de Lionel Messi e chegou a oferecer R$ 500 milhões de euros por dois anos ao craque argentino, que por sua vez optou em fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

