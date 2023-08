Internacional x River Plate, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 19h30

Internacional x River Plate, um clássico de titãs da América do Sul, é uma das atrações desta terça-feira (8/8) na rodada quentíssima da volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo será às 21h (de Brasília), no Beira-Rio e para o Colorado só a vitória interessa. O time perdeu em Buenos Aires por 2 a 1 e tem de vencer por um gol para levar aos pênaltis, ou dois gols para classificação direta. Não perca nenhum detalhe desta partida acompanhando tudo pela “Voz do Esporte”, que inicia a sua transmissão a partir das 19h30 (de Brasília). A narração é de Diego Mazur.