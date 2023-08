Nesta nesta terça-feira (8/8), o Athletico enfrenta o Bolívar/BOL, às 21h (de Brasilia), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023. Na ida, em La Paz, o time paranaense perdeu por 2 a 1 e precisa vencer para avançar às quartas. Confira está partida decisiva com a transmissão da “Voz do Esporte”. A narração é do vibrante Ennio Ricanelo. E como a Voz é famosa por sua cobertura raiz e completa, o início da transmissão, para deixar você dentro do jogo logo cedo, começa às 19h30.