‘Se eu tivesse lá, o pau ia torar’, detona Cristiane após eliminação do Brasil na Copa

Uma das grandes personagens do futebol feminino, e fora da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a atacante Cristiane resolveu falar abertamente sobre a queda precoce da Seleção Brasileira na competição.

Em entrevista para a Trivela, Cristiane não poupou nas palavras, abriu o jogo sobre a maneira como o Brasil caiu e falou sobre o que mais irritou na situação.

“A passividade, principalmente a que a comissão técnica teve na beira do campo. Isso me irritou muito num nível, sabe? É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela. Se eu estivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Eu não sou assim, essa pessoa passiva, de só aceitar que está saindo fora da maior competição que existe no planeta de boa. Eu tô muito brava”.

A Seleção Brasileira não conseguiu a classificação para a fase mata-mata após o empate sem gols com a Jamaica na última quarta-feira (02). Antes, a equipe de Pia Sundhage havia perdido para a França e vencido na estreia contra o Panamá.

“Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto foi grave essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da gravidade, do que foi ter saído da Copa do Mundo dessa maneira. É extremamente vergonhoso”, disparou Cristiane, que fez uma reflexão sobre o histórico do Brasil em Mundiais.

“A gente tem essa mania de pensar que o Brasil ir até as oitavas está bom. Não! Você tem que imaginar grande, você não pode entrar num torneio e falar que vai ficar em terceiro lugar. Não pode entrar achando que vai cair nas quartas. O pensamento tem que ser: Eu vou chegar na final e acabou. Não interessa o patamar que a gente está no ranking, não interessa o que falem da nossa geração, porque eu quero ser campeã”.

