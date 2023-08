Flamengo receberá cerca de R$ 21 mi por venda de Vini Souza

Além de lucrar com as saídas de jogadores neste ano, o Flamengo soma receitas de vendas de ex-atletas para outros clubes. Este é o caso de Vini Souza, o Vinição, que está de malas prontas do Espanyol, da Espanha, para o Sheffield United, da Inglaterra. Com a ida do Garoto do Ninho para o futebol inglês, o Mais Querido receberá 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,5 milhões).

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o negociação foi concretizada na segunda-feira. Assim, o Sheffield irá pagar 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) para contar com o volante. Dessa forma, o Flamengo, que possui 40% dos direitos econômicos do atleta, ficará com parte deste valor.

Formado pelo Flamengo, Vini Souza deixou o clube em agosto de 2020 e assinou com o Grupo City. A negociação foi na casa dos 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões na cotação da época). O contrato estipulava, além dos 60%, a compra de mais 20% do jogador por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). No entanto, o grupo não optou pelo feito.

No profissional do Flamengo desde 2019, campeão com o time de Jorge Jesus, Vini Souza disputou oito partidas com a camisa rubro-negra. Com ele em campo, o Mais Querido teve cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

