Aguirre chega ao Brasil para dirigir o Santos: ‘É um desafio’

O novo treinador do Santos já está em solo brasileiro. Diego Aguirre desembarcou em São Paulo no início da tarde desta terça-feira (8). Ele estava em Montevidéu, no Uruguai. Em poucas palavras no aeroporto, o treinador destacou o novo desafio em sua carreira.

“É um desafio muito importante, mas depois falamos com tranquilidade. Estamos bem e prontos para fazer um bom trabalho”, disse o treinador.

Logo após desembarcar em São Paulo, Diego Aguirre foi para Santos. O treinador uruguaio assinará com o Peixe até dezembro de 2024. Assim, a expectativa é que ele já tenha o primeiro contato com o elenco alvinegro ainda nesta terça-feira.

Diego Aguirre deve fazer sua estreia no Santos no domingo (13), quando Peixe visita o Fortaleza na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro Praiano é o 17ª colocado do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.

Aguirre retorna ao Brasil após um ano e oito meses. Seu último trabalho no futebol brasileiro foi pelo Internacional (segunda passagem). Anteriormente, treinou o Atlético e o São Paulo. Antes de assumir o Santos, seu último time foi o Olimpia, do Paraguai.