Newell’s Old Boys x Corinthians, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 20h

Vai Corinthians! Nesta terça-feira, o Timão vai até Rosário, na Argentina, para buscar a sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O time de Vanderlei Luxemburgo venceu na ida, na Neo Química, por 2 a 1, e joga pelo empate para avançar e seguir sonhando com o título. E a “Voz do Esporte” faz a cobertura completa desta partida, com a narração sempre poderosa de Cesar Tavares. Para você já entrar no clima do jogo, que começa às 21h30 (de Brasília), a transmissão se inicia às 20h. Pra não deixar nenhum detalhe de fora.