Strasbourg anuncia Ângelo, do Chelsea, por empréstimo

O Strasbourg, da França, anunciou a contratação do atacante Ângelo, de 18 anos, revelado no Santos e que agora chega por empréstimo do Chelsea. O clube francês, recentemente adquirido pelos proprietários da equipe inglesa, garantiu o jogador por uma temporada.

O empréstimo de Ângelo, para dar mais experiência ao jovem, estava nos planos do Chelsea desde a contratação do atacante, um mês atrás. Além disso, o ex-jogador do Santos, ainda jovem, integrou a pré-temporada dos Blues nos Estados Unidos, e chegou a participar dos jogos contra Wrexham, Brighton e Fulham. Sua transferência para o time de Londres foi fechada por 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões).

Dessa maneira, em sua primeira entrevista como jogador do Strasbourg, o brasileiro celebrou este novo desafio na carreira.

“Estou muito motivado para este desafio e o meu objetivo é ajudar a equipe a chegar ao topo. Mas, também estou feliz por conhecer o futebol francês, um dos mais famosos do mundo, com um estilo de jogo que gosto e que me cai bem. Mal posso esperar para começar”, disse o atacante aos canais oficiais do clube.

