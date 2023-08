Após perder duplex, ídolo do Corinthians se enrola novamente com a Justiça

Ídolo da torcida corintiana e comentarista esportivo, Ronaldo Giovanelli segue enrolado com a Justiça. Após perder um apartamento duplex por conta de uma dívida de condomínio, ele terá que pagar cerca de R$ 143 mil em honorários advocatícios. As informações são de Rogério Gentile, do UOL.

Ronaldo deixou de pagar 86 parcelas do condomínio de um apartamento no Tatuapé, em São Paulo. A dívida é do período de novembro de 2011 a março de 2019, totalizando R$ 169 mil (sem contar correção e juros).

Por conta do débito, o edifício Onix entrou na Justiça em 2019 cobrando o ex-goleiro. O imóvel foi comprado em 1991 e tem 145 metros quadrados.

Ronaldo recorreu da decisão alegando que não havia recebido os boletos de cobrança e que houve ilegalidades nas assembleias que debateram os reajustes. Ele também alegou que a dívida já estava prescrita, sem poder ser cobrada.

Após a Justiça mandar leiloar o imóvel, arrematado por cerca de R$ 613 mil, o ex-goleiro apresentou recursos tentando anulação, já que, para ele, o valor definido após uma perícia, de R$ 950 mil, era baixo. Ele foi derrotado e sofreu uma ordem de arrombamento, em fevereiro de 2022.

Decisão recente contra Ronaldo na Justiça

No último dia 1º de agosto, o juíz Fredison Capeline determinou que Ronaldo seja intimado a pagar R$ 71, 8 mil aos advogados do vencedor do leilão. Ele deverá pagar, em uma ordem a ser expedida nos próximos dias, mais R$ 71,8 mil aos advogados do condomínio Onix. Os valores podem ser questionados pelo ex-atleta.

Antes, o comentarista chegou a tentar o benefício da Justíça Gratuita, onde alegou problemas financeiros, mas foi questionado pelo desembargador Mario Daccache por não ter apresentado nenhuma comprovação da situação.

