Benfica x Porto: escalações e onde assistir

Os dois maiores campeões do futebol português disputam o título da Supertaça de Portugal nesta quarta-feira (9). Benfica, campeão da Liga, e Porto, campeão da Copa, se enfrentam às 16h45, no estádio Municipal de Aveiro, em partida única no torneio que abre a temporada no país.

Ao mesmo tempo, o Porto é o maior vencedor da Supertaça de Portugal, chamada de Supertaça Cândido de Oliveira, com 23 títulos. Em seguida aparece o Sporting, com nove, e depois aparece o Benfica, com oito. Além disso, o Boavista tem um tricampeonato e o Vitória de Guimarães, por fim, ergueu a taça uma vez.

Durante a pré-temporada, o Benfica participou de seis amistosos e venceu em quatro deles. Dentre os triunfos estão a notável vitória por 4 a 1 sobre o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. Por outro lado, o Porto teve dois êxitos em cinco partidas realizadas no mesmo período, com destaque para uma expressiva vitória por 4 a 0 sobre o Cardiff City.

Dessa maneira, Benfica e Porto terão pela frente o último compromisso antes da estreia no Campeonato Português. Para tal, o técnico Roger Schmidt não terá desfalques para a partida desta quarta-feira. O mesmo acontece com Sergio Conceição, treinador do Porto, que poderá entrar em campo com o que tem de melhor.

Benfica x Porto

Supertaça de Portugal

Data e horário: quarta-feira, 9 de agosto de 2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal

Benfica: Odysseas Vlachodimos; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Jurásek; Fredrik Aursnes e Kokçu; Angel Di Maria, Álex Grimaldo, Rafa Silva e João Mário; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

Porto: Cláudio Ramos, Pepê, Pepe, Iván Marcano, Wendell, Otávio, Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Wenderson Galeno, Mehdi Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Onde assistir: Star+

