Nkunku passa por cirurgia e desfalca Chelsea por longo período

O Chelsea terá que lidar com uma ausência importante no começo da temporada 2023/24. O reforço mais caro do clube nesta janela de transferências, Nkunku, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta terça-feira (8). De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico ‘The Telegraph’, é possível que ele fique fora dos gramados por cerca de quatro meses enquanto se recupera.

“Nkunku sofreu uma lesão no joelho que deixará o atacante ausente por um período prolongado. O jogador de 25 anos passou por uma operação e agora vai iniciar um programa de reabilitação com o departamento médico do clube”, escreveu o Chelsea por meio de um comunicado oficial.

Dessa maneira, a lesão de Nkunku aconteceu no amistoso de pré-temporada contra o Borussia Dortmund, nos Estados Unidos, na última semana. O atacante francês deixou o campo mancando após levar a pior em uma dividida durante a partida que terminou empatada em 1 a 1.

O Chelsea acertou a contratação de Nkunku no final de junho por 60 milhões de euros (R$ 322 milhões). Ao mesmo tempo, o atacante estava no radar dos Blues desde quando foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão na temporada 2021/22, com 35 gols e 16 assistências com a camisa do RB Leipzig. Além disso, no último ano, contribuiu com 23 gols e oito assistências pela equipe alemã.

A estreia oficial do Chelsea na temporada 2023/24 será no próximo domingo. Em Stamford Bridge, os Blues enfrentarão o Liverpool na primeira rodada da Premier League.

