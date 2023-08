Vasco pede para jogar contra o Atlético-MG no Maracanã

A diretoria do Vasco entrou em contato com o Consórcio Maracanã, solicitando jogar no estádio contra o Atlético-MG, no próximo dia 20, pelo Brasileirão. Além de poder receber um público maior do que em São Januário, o clube pretende aproveitar a ocasião do aniversário dos 125 anos de sua fundação, que acontece um dia depois. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Embora o Consórcio ainda não tenha respondido, o Vasco confia que poderá jogar no Maracanã. Isto porque o Fluminense só atua no local um dia antes, contra o América-MG, enquanto o Flamengo tem um compromisso fora de casa. Assim, o estádio fica livre até a semana seguinte, sem outros jogos previstos para o local.

A punição do STJD, que suspendeu por quatro jogos o clube de atuar com torcida, já foi cumprida. Assim, esta não será uma questão com que se preocupar para um jogo no Maracanã. Entretanto, o time ainda não pode jogar em São Januário por causa de uma ação que corre na Justiça Comum, sobre a qual ainda haverá julgamento.

Anteriormente, o Vasco solicitou atuar no Maracanã, no jogo contra o Palmeiras, na segunda rodada. O Consórcio negou, mas o clube entrou na Justiça e obteve uma liminar que garantiu seu direito de jogar no estádio. Este, aliás, foi mais um capítulo na longa briga entre o clube e administração do Maraca.

