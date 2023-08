Palmeiras x Atlético: escalações, arbitragem e onde assistir

Palmeiras e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A vitória por 1 a 0 na ida assegura ao Verdão a vantagem do empate em seus domínios para se classificar à próxima fase. Por outro lado, o Galo precisa derrotar o rival por dois gols de diferença para avançar direto. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Nas quartas de final, o vencedor do confronto brasileiro encara Deportivo Pereira, da Colômbia, ou Independiente del Valle, do Equador.

Como chega o Palmeiras

Após poupar quatro titulares contra o Fluminense, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira prepara o retorno dos jogadores para enfrentar o Galo. Desse modo, Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu, que nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro, estão de volta ao time. Assim como Mayke, Murilo, Gabriel Menino, Artur e Rony, que ficaram no banco de reservas no Maracanã.

Como chega o Atlético-MG

Por outro lado, o técnico Felipão tem o retorno de Everson. Afinal, o goleiro estava suspenso no Brasileirão frente ao São Paulo, no último domingo. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari tem um desfalque certo: Zaracho. Com uma lesão na posterior da coxa esquerda, o argentino segue em fisioterapia. Por fim, fica a dúvida se o treinador irá repetir o time que jogou no Morumbi, com Hyoran no meio, ou se vai optar por Igor Gomes ou até mesmo Patrick, que entrou bem.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 9/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello e Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Hyoran (Igor Gomes ou Patrick); Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

