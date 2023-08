A pedido de Guardiola, City faz proposta milionária por Paquetá

Na pré-temporada inglesa, o Manchester City fez uma proposta oficial ao West Ham pelo brasileiro Lucas Paquetá. O clube treinado por Pep Guardiola ofereceu 70 milhões de libras (R$ 439 milhões) para tirar o meio-campista dos Hammers, numa quantia que seria a segunda mais cara dos Citizens para comprar um jogador. A primeira ainda é de Jack Grealish, comprado junto ao Aston Villa, em 2021, por 100 milhões de libras (R$ 724 milhões, em valores da época).

O brasileiro, aliás, foi um pedido do técnico catalão. Guardiola é um admirador do futebol de Paquetá e pediu, à diretoria, a contratação do jogador. Entretanto, o West Ham deverá recusar a oferta e pedir um valor maior. O meio-campista revelado pelo Flamengo vive boa fase e vem de um título da Liga Conferência pelo clube londrino. Pep já tinha procurado Lucas em 2022, quando ele ainda estava no Lyon.

Pelo West Ham, na última temporada, Lucas Paquetá marcou cinco gols em 41 jogos. A procura dos Citizens por ele ocorre a poucos dias da primeira rodada da Premier League, que começa neste sábado (12). Até o momento, o Manchester City contratou apenas dois jogadores na janela europeia de transferências, ambos croatas: o zagueiro Gvardiol, do Salzburg, e o meio-campista Kovacic, do Chelsea.

