Puma e Jair treinam com bola, mas devem perder vaga no time do Vasco

Após a boa atuação e a vitória sobre o Grêmio, o Vasco não deve ter muitas mudanças no time para enfrentar o RB Bragantino, na próxima segunda-feira, fora de casa. Nesta terça-feira, na volta às atividades do elenco, Puma Rodríguez e Jair treinaram com bola e mostraram estarem recuperados das lesões que o tiraram da última rodada. Tudo indica, no entanto, que ambos devem ficar no banco contra o RB Bragantino.

O clube divulgou que o lateral e o meio-campo foram vetados de última hora. Mas a sensação é que, por conta do recente desempenho ruim, a comissão técnica barrou os jogadores. Na direita, Robson Bambu fez um bom papel na marcação em parceria com Gary Medel. Já no meio Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho se entenderam bem na saída de bola, sobretudo no segundo tempo. Praxedes, por sua vez, não poderá entrar em campo, por estar emprestado pelo rival paulista. Assim, Marlon Gomes é o favorito para assumir a vaga.

O argentino Ramón Díaz, por sinal, tem mais uma vez uma semana completa de trabalho para preparar o time. A dúvida fica por conta do setor de ataque. Afinal, Pablo Vegetti marcou o gol da vitória e pode estrear como titular. Por outro lado, o paraguaio Sebastian Ferreira, que fez a função de centroavante, disputa vaga na ponta com Orellano. Já Gabriel Pec, em boa fase, tem tudo para ser mantido.

O Vasco soma 12 pontos, está em penúltimo e quer encerrar o primeiro turno cada vez mais perto de sair da zona de rebaixamento.

