Marinho faz golaço de falta e põe Fortaleza nas quartas da Sul-Americana

O Fortaleza recebeu o Libertad/PAR na noite desta terça-feira (8/8), na partida de volta pelas oitavas de final da Sul-Americana. Não fez um bom jogo, sendo envolvido no primeiro tempo do duelo no Castelão e saindo atrás do placar (gol de Espinoza). Mas, na etapa final, Marinho que começou na reserva, fez um golaço de falta aos 45 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do ex-Flamengo no novo clube. E fez os 50.542 torcedores explodirem de alegria. Afinal, como o time tinha a vantagem conquistada na ida, no Paraguai (1 a 0), o empate em 1 a 1 garantiu a classificação cearense para as quartas de final.

Aliás, esta é a primeira vez na história que o Fortaleza alcança uma fase de quartas de final de um torneio sul-americano. E enfrentará o vencedor do jogo entre Bragantino e América-MG. Os times se enfrentarão nesta quinta-feira pela partida de volta. Na ida, empate em 1 a 1.

Sem Lucero

O time cearense entrou sem Lucero. Foi baixa de última hora. O motivo: o Colo-Colo/CHI, seu ex-clube, alegou quebra de contrato. Assim, na tarde desta terça-feira, o atacante foi suspenso e o Fortaleza ainda levou transfer ban da Fifa e não poderá fazer contratações por um período.

Fortaleza péssimo no 1º tempo

O time brasileiro começou mal. Deu espaços para o Libertad dominar o meio de campo, criar as principais oportunidade e chegar a fazer um gol com Alexander Barboza, aos 12 minutos. Para sorte do Leão do Pici, o zagueiro paraguaio estava impedido. Assim, apenas depois dos 25 minutos foi que os cearenses começaram a tentar alguma coisa. Na melhor jogada, Machuca cruzou e Thiago Galhardo, livre, isolou. Mas foi o Libertad que quase marcou, duas vezes, com Melgarejo. E, aos 43, veio o merecido gol dos paraguaios, uma bomba de fora da área de Espinoza.

Leão mais ligado na etapa final

O Fortaleza, que já tinha perdido Calebe (machucado, entrou Pikachu) no fim do primeiro tempo, voltou com Pochettino no lugar de Pedro Cardoso. E muito mais ativo, já que passou a empurrar o Libertad para a defesa. A primeira grande chance foi uma bomba do volante Zé Welison de fora da área. Mas foi no travessão. O Leão seguiu em cima, pois o resultado levava a decisão para os pênaltis. Contudo, deu espaços eventuais. Assim, viu Bareiro, 30 segundos após entrar na vaga de Villalba, receber na pequena área, livre, isolar por cima do gol de João Ricardo.

A ressurreição de Marinho

O treinador Vojvoda foi para o tudo ou nada. Afinal, tirou um zagueiro (Titi) para colocar um homem de frente, Guilherme. E Marinho também entrou. O ex-Flamengo, ainda em busca do primeiro gol no novo time, mandou na trave, aos 23. Pikachu mandou para a rede, aos 31. Mas estava impedido. Aos 45, Piris foi expulso, dexando o Libertad com dez. Fez falta em, Pikachu. Na cobrança da falta, Marinho fez o golaço que classificou o Fortaleza às quartas e explodiu de alegria. O atacante, que vinha sendo muito questionado, teve, enfim, uma noite de herói. Depois, muita confusão, várias expulsões. E Leão na final.

Fortaleza 1×1 Libertad/PAR

Oitavas de final da Sul-Americana – Jogo de volta

Data: 8/8/2023

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Público: 50.542

Renda: R$ 767.743,00

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi (Guilherme, 21’/2ºT) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pedro Augusto (Pochettino, Intervalo); Calebe (Pikachu, 39/1ºT) Thiago Galhardo (Romero, 39’/2ºT) e Imanol Machuca (Marinho, 21’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

LIBERTAD/PAR: Martín Silva; Iván Piris, Alexander Barboza, Gimenez e Mayada; Sanabria (Caballero, 45’/2ºT), Espinoza, Campuzano (Riveros, 27’/2ºT) e Tito Villalba (Bareiro, 18’/2ºT); Oscar Cardozo (Marcelo Fernández, 18’/2ºT e, depois, Ramírez, aos 45’/2ºT) e Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero

Gols: Espinoza, 43’1ºT (0-1)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Marinho, Zé Welison (FOR); Viera (LIB)

Cartão vermelho: Piris (LIB, 41’2ºT); Benevenuto (FOR, 46’/2ºT). Óscar Cardozo (LIB, 46’2ºT), Nestor Giménez (LIB, 55’/2ºT)

