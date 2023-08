Dirigente confirma que Dembelé trocará o Barça pelo PSG

O atacante francês Ousmane Dembelé irá mesmo trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Quem confirmou a informação foi o diretor esportivo do próprio clube catalão, Mathieu Alemany, nesta terça-feira (8). O ponta de 26 anos já está, aliás, na capital francesa para assinar com o novo clube, de acordo com o dirigente do Barça.

A comunicação da saída de Dembelé aconteceu em uma coletiva logo após a partida contra o Tottenham, pela Taça Joan Gamper. Em campo, o Barcelona venceu por 4 a 2, mas Dembelé sequer foi relacionado. Aliás, ele também ficou fora de jogos anteriores, nesta mesma pré-temporada. Alemany afirmou que o francês pediu para sair e que isto fazia parte do acordo entre clube e jogador.

“A situação com Dembelé é muito clara: ele pediu para sair e isto era algo estabelecido no contrato de renovação, que ele assinou. Estamos agora na fase de resolver a transferência. Ele já não faz parte da dinâmica da equipe principal, se não estaria aqui. Mas ele está em Paris e, quando o acordo estiver fechado, comunicaremos os valores da operação” disse Alemany.

Dembelé chegou ao Barça em 2017, comprado junto ao Borussia Dortmund por 105 milhões de euros (R$ 500 milhões, em valores da época), segunda transferência mais cara do futebol internacional até então. Agora, ele deverá sair por quase metade deste valor: 50 milhões de euros (R$ 268 milhões), previstos na multa rescisória a serem pagos pelo Paris Saint-Germain.

