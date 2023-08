Fluminense vence Argentino Juniors e vai às quartas da Libertadores

O Fluminense está classificado para as quartas de final da Libertadores. Em uma partida truncada, o Tricolor marcou dois gols na reta final da partida e venceu o Argentino Juniors por 2 a 0 na noite desta terça-feira (8), no Maracanã. O lateral-direito Samuel Xavier foi o grande destaque da partida e abriu o caminho para a vitória tricolor. Além disso, John Kennedy, em grande fase, participou do primeiro gol e completou o placar nos acréscimos. Dessa maneira, o clube carioca avançou de fase com o placar agregado de 3 a 1, após empate na partida de ida, na Argentina.

Assim, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Olímpia, do Paraguai, e Flamengo, para descobrir quem será o adversário nas quartas de final da Libertadores. Em caso de triunfo do Rubro-Negro, o Fla-Flu nas quartas de final pode ser o maior clássico da história das equipes.

Além disso, o clima de disputa entre Fluminense e Argentino Juniors não se refletiu apenas dentro de campo. Antes da partida, na tarde desta terça-feira, houve uma briga entre os torcedores de ambas equipes na praia de Copacabana. Segundo informações da Polícia Militar, três pessoas foram detidas na confusão.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado no Maracanã. O Fluminense dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para criar chances claras de gol devido à sólida defesa dos visitantes. O time argentino estava bem organizado defensivamente, com uma linha de cinco perto da área e outra de quatro mais atrás. Aos 25 minutos, o Fluminense aumentou o ritmo e criou oportunidades, com Cano quase marcando após um erro da defesa do Argentino Juniors. No entanto, o artilheiro foi fominha e tomou a decisão errada na jogada. Além disso, Ganso também teve uma boa chance de falta. Mas, no final, Keno errou um passe e permitiu que Gondou quase marcasse, ao tirar tinta da trave em finalização de fora da área.

O Fluminense tentou mudar a postura na segunda etapa e conseguiu levar perigo nos minutos iniciais. Na melhor oportunidade, Cano não soube aproveitar um belo cruzamento de Keno e, na pequena área, cabeceou fraco, em cima do goleiro adversário. Por outro lado, o Argentino Juniors tentou explorar os contra-ataque, mas não conseguiram fazer o goleiro Fábio trabalhar. Quando o cenário parecia levar a partida para a disputa por pênaltis, Arias fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área. Depois de um bate rebate, Samuel Xavier apareceu livre na entrada da área para acertar bela finalização e encaminhar a vitória do Tricolor. Nos acréscimos, ainda deu tempo para John Kennedy fazer grande jogada individual e assegurar o placar de 2 a 0.

FLUMINENSE 2X0 ARGENTINOS JUNIORS

Oitavas de final da Copa Libertadores-2023 – Jogo de volta

Data e horário: 8/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Publico e renda: 61.396 torcedores e R$ 3.759.791,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli, aos 14′ do 2t) e Diogo Barbosa; André, Lima (Daniel, aos 26′ do 2t) e Ganso; Arias, Keno (John Kennedy, aos 26′ do 2t) e Cano (Marlon, aos 46′ do 2t). Técnico: Fernando Diniz

ARGENTINOS JUNIORS: Acosta; Minissale (Heredia, aos 45′ do 2t), Di Césare e Villalba; Redondo, Cabrera (Rodrigo Cabral, aos 45′ do 2t), Metilli (Domínguez, aos 37′ do 2t), Montiel, Moyano e Alan Rodríguez (Verón, aos 47′ do 2t); Gondou (Thiago Nuss, aos 9′ do 2t). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Samuel Xavier, aos 40′ do 2t (1-0); John Kennedy, aos 51′ do 2t (2-0)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões amarelos: Nino, André, John Kennedy e Samuel Xavier (FLU); Minissale, Gondou, Di Cesare, Redondo e Villalba (ARG)

Cartões vermelhos: André Carvalho, parapreparador de goleiro (FLU); Gabriel Milito, técnico, e Montiel (ARG)

