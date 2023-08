Monaco iguala oferta do Chelsea por David Washington, do Santos

A prioridade do Monaco para contratar Deivid Washington foi adquirida na negociação do volante Jean Lucas. Como o Santos aceitou a oferta do Chelsea e precisava de um documento dos franceses se retirando do negócio, o Monaco decidiu igualar a proposta. Assim, cabe ao jogador fazer a escolha.

Com a venda já encaminhada aos ingleses, a aposta do Monaco é em convencer o atleta com um projeto esportivo a longo prazo, com aproveitamento de imediato e uma consequente valorização em pouco tempo.

Nesse cenário, os franceses fazem um contraponto ao Chelsea, que recentemente contratou o também talentoso Ângelo, junto ao próprio Santos. Contudo, optou por emprestá-lo a um time de menor repercussão, no caso, o Strasbourg, da França.

Uma das maiores revelações da base santista nos últimos anos, Deivid Washington ganhou chance nos profissionais em 2023. Ao todo, foram 16 jogos e dois gols pelo time principal.