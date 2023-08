Marinho, herói da classificação do Fortaleza: ‘O melhor estava guardado pra mim’

Marinho não escondia o seu alívio e a sua felicidade após o jogo em que o Fortaleza empatou com o Libertad-PAR em 1 a 1, no Castelão, nesta terça-feira (8/8). Afinal, aos 45 minutos do segundo tempo, cobrou falta pela direita, sem a menor chance para o goleiro Martin Silva. Um golaço que classificou o seu time para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi seu primeiro tento com a camisa do Fortaleza, após cinco jogos em branco e sempre muito questionado pela torcida, que não entendia como um jogador que chegou, contratado do Flamemngo e com salário astronômico (cerca de 650 mil mensais), se mostrava tão inoperante.

“Vim pra cá por uma promessa na minha vida. Estava cinco jogos sem marcar e eu me cobro muito. Mas eu escolhi o Fortaleza e o Fortaleza me escolheu. O torcedor tem o direitro de me cobrar. Mas que ele saiba que vou honrar essa camisa. Sabia que as coisas não estavam acontecendo. Mas Deus estava guardando o melhor momento para que eu fizesse um gol incrível e decisivo” disse Marinho à Premiere.

Marinho contra o Libertad

O atacante começou no banco. Entrou apenas aos 21 da etapa final no lugar de Machuca. Dois minutos depois, mandou uma na trave. Foi a senha para uma boa partida, puxando ataques e animando ainda mais a torcida que apoiava muito o time que buascava o empate que evitava a decisão por pênaltis (pois, na ida o Furacão venceu por 1 a 0). Aos 45, Piris deu um soco fora do lance em Pikachu e foi expulso.Foi essa falta, próxima à área pela direita que deu a chance para Marinho fazer um gol decisivo e antológico. Enfim, após cinco jogos, Marinho (com contrato até dezembro de 2025) “estreou para valer”.

