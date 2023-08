Flamengo: clube da Premier League tem interesse na contratação de Pedro

O atacante Pedro continua tendo o seu nome cogitado na Europa. Nesta terça-feira (08) mais um clube apareceu interessado na contratação do centroavante do Flamengo. O West Ham, da Inglaterra, é quem planeja tirá-lo do Ninho do Urubu. A informação foi publicada pelo jornalista Ekrem Konur.

O plano da diretoria inglesa é contar com o atacante para preencher a lacuna deixada por Gianluca Scamacca, que assinou contrato para jogar na Atalanta, da Itália.

Nesta semana, Pedro também teve o seu nome atrelado a outro clube: o Benfica. Os portugueses fizeram contato para oferecer cerca de 18 milhões de euros, entretanto, o Flamengo não avançou nas conversas.

Flamengo quer receber o valor da multa por Pedro

O Flamengo não pretende facilitar a saída do centroavante e espera receber o valor da multa para negociá-lo. A multa para o exterior é de 60 milhões de euros. Para o mercado nacional, o valor é de 100 milhões de euros.

“A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim”, disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, durante a inauguração do Museu Flamengo.

Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027 e recebe atualmente um dos maiores salários do elenco rubro-negro. Recentemente, o Al Hilal apareceu como provável destino. A diretoria, entretanto, recusou uma proposta de 30 milhões de euros.

O Flamengo desembolsou cerca de 14 milhões de euros para repatriá-lo em 2020. Na época, o atacante estava vestindo as cores da Fiorentina, da Itália, mas decidiu retornar ao futebol brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.