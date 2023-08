Veja imagens: tiroteio dentro do Maracanã deixa um ferido

Um fato lamentável ocorreu no segundo tempo do jogo em que o Fluminense, de forma dramática, conseguiu a sua classificação para as quartas de final da Libertadores, no Maracanã. O duelo ainda estava 0 a 0 contra o Argentinos Jrs, quando ocorreu confusão nas cadeiras do setor em que estavam os torcedores do time argentino. Segundo informações da ESPN da Argentina, a polícia chegou com violência e fez dois disparos. Ainda segundo a imprensa dos hermanos, um dos torcedores foi atingido e teve de ser socorrido. Veja abaixo o vídeo com o momento da confusão.

Veja o vídeo do momento da confusão

No fim do jogo, com gols de Samuel Xavier e de John Kennedy (este no fim dos acréscimos), o Fluminense venceu por 2 a 0. Como na ida o placar foi 1 a 1, o Tricolor se qualifica para as quartas e agora aguarda o jogo entre Flamengo e Olimpia, nesta quinta-feira, no Paraguai, para saber qual será o seu rival (na ida, no Rio, Fla 1 a 0).

