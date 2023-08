Marçal garante que Botafogo ‘não vai sentar na vantagem’ no Paraguai

Titular e capitão do Botafogo, Marçal garantiu que o time não vai entrar para se defender contra o Guaraní, em Assunção, na decisão da vaga para as quartas de final da Sul-Americana. Dessa forma, mesmo com a vantagem do empate, o time alvinegro pensa em se impor para não correr riscos. A bola rola às 19h, com transmissão do canal de streaming Paramount+.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil, graças a Deus conseguimos a virada, sair com vantagem. Não vamos sentados nela, o time deles mostrou que é forte. Estamos indo preparados para sair com a classificação, se possível ainda com a vitória”, afirmou o camisa 21.

Na partida de ida, o Botafogo venceu de virada, por 2 a 1, com gols de Hugo e Tiquinho. O primeiro, aliás, substituía o próprio Marçal, que foi poupado. E o centroavante é o grande desfalque alvinegro, em tratamento de uma torção no joelho. Janderson, Carlos Alberto e Lucas Fernandes disputam a vaga. O técnico Bruno Lage pode preservar alguns jogadores, mais uma vez.

Volta de Luis Henrique

Por sua vez, o atacante Luis Henrique retorna após duas semanas sem contato físico em razão de uma luxação no ombro. Ele e Victor Sá também concorrem pela ponta esquerda do time. No vídeo abaixo, divulgado no Instagram do Glorioso, Luis Henrique brinca com Carlos Alberto, seu conterrâneo, que comprou “um ombro novo”.

Por sinal, antes de viajar para o Paraguai, na noite desta terça, o Botafogo treinou no CT do América-MG, clube que revelou Carlos Alberto e ainda detém seus direitos econômicos. Ele está emprestado até o fim da temporada.