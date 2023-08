Athletico vence no tempo normal, mas perde nos pênaltis e está eliminado da Liberta

O Athletico-PR está eliminado da Libertadores. Nesta terça-feira (8/8), na Ligga Arena, em Curitiba, venceu o Bolívar por 2 a 0 no tempo normal (na ida, o time boliviano fez 3 a 1 em La Paz). Os gols foram de Fernandinho, de pênalti no primeiro tempo, e de Vitor Roque, na etapa final. Assim, o jogo foi para os pênaltis. E nas cobranças, melhor para o time boliviano que venceu por 5 a 4. O zagueiro Thiago Heleno perdeu a sua penalidade.

Athletico sai na frente no primeiro tempo

Com a necessidade de vencer por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou três gols para avançar de forma direta para as quartas da Libertadores, o Athletico fez marcação alta atacou quase sempre buscando Vitor Roque, muito ativo e acabou chegando ao gol num lance em que Canobbio ganhou a jogada e chutou sem perigo. Mas, no lance, Bejarano tinha entrado de carrinho e a bola bateu em seu braço. O árbitro foi ao VAR e deu pênalti. Fernandinho cobrou e marcou. O Athletico era melhor, mas o Bolívar também chegava com perigo. Nos acréscimos fez um gol com Pato Rodríguez num lance de chuveirinho. Felizmente, o árbitro foi ao VAR e viu falta de Ronnie Fernández no início da jogada e anulou o tento.

Segundo tempo

O Furacão precisava de mais um gol. Por causa da pressão, voltou muito tenso e errando na defesa. Por muita sorte não levou o gol de empate numa blitz que Francisco da Costa chutou duas vezes. Na primeira, Bento salvou. Na sobra, o atacante chutou e Thiago Heleno salvou quando a bola estava a caminho do gol e com Bento batido. Mesmo com as algteraçõesa do treinador Wesley Carvalho, o Furacão não se ajustava em campo e o Bolívar seguiu mais perigoso. Mas, aos 22 minutos, Canobbio, o mlehor em campo, encontou Vitor Roque deasmarcado na área pela esquerda e a fera não vacilou. 2 a 0. Canobbio era o cara. Aos 43, ao recebeu de Khellven mandou de fora da área. Mas na trave. Quase o gol que evitou a decisão nos pênaltis.

Fim de jogo e nas cobranças deu Bolívar, 5 a 4, pois Thaigo Heleno perdeu o último pênaltoi da primeira série. O zagueiro, maior ídolo da torcida, caiu desconsolado, mas foi aplaudido pelos mais de 30 mil presentes.

Nos pênaltis

Bejarano, Justiniano, Saucedo, Algaranaz, Bruno Sávio marcaram para o Bolívar

Marcelo Cirino, Vitor Bueno, Fernandinho, Vidal marcaram para o Athletico. Thuiago Heleno cobrou no travessão.

ATHLETICO 2X0 BOLÍVAR/BOL (nos pênaltis, Bolívar 5 a 4)

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data: 8/8/2023

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 31.497

Renda: R$ 1.096.910,00

ATHLETICO: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Pablo (Vitor Bueno, 16’/2ºT), Canobbio (Marcelo Cirino, 45’1/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

BOLÍVAR: Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Quinteros e Bejarano; Villamil, Justiniano, Pato Rodríguez (Bruno Sávio, 15’/2ºT) e José Sagredo (Jesús Sagredo, 40’/2ºT), Francisco da Costa (Algaranaz, 40’/2ºT) e Ronnie Fernández (Saucedo, 40’/2ºT). Técnico: Beñat San José

Gols: Fernandinho, de pênalti, 30’/1ºT (1-0); Vitor Roque, 22’/2ºT (2-0)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)

Cartões Amarelos: Fernandinho (ATH); Bejarano, Bentaberry, Francisco da Costa (BOL)

Cartões vermelhos:

