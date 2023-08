Que gafe! AFA ‘classifica’ River Plate contra o Internacional em postagem

Em tempos modernos, a agilidade das redes sociais é capz de trazer uma agilidade que, quando mal utilizada, pode causar enorme desconforto para qualquer figura, seja ela pública ou não. Foi exatamente esta situação que se encontrou a Associação do Futebol Argentino (AFA) no que diz respeito a disputa de pênaltis, válida pelas oitavas de final da Libertadores, entre River Plate e Internacional.

Isso porque, enquanto as equipes ainda executavam suas cobranças em um confronto verdadeiramente emocionante, o perfil oficial da AFA, no Twitter, publicou uma imagem da partida em Porto Alegre com os seguintes dizeres na legenda:

“No Brasil, o River Plate superou ns penalidades o Internacional e avançou para a seguinte instância.”

Como não poderia deixar de ser, a publicação rapidamente viralizou nas redes sociais onde as piadas feitas por perfis tanto da Argentina como de outras nacionalidades tomaram conta dos comentários. Posteriormente, a postagem foi removida.

Dentro de campo, o ‘real’ classificado foi o Internacional que avançou para as quartas de final da Libertadores onde enfrenta outro time que precisou da marca da cal para carimbar sua vaga, o Bolívar. Na Ligga Arena, o time boliviano perdeu por 2 a o para o Athletico-PR, mas venceu por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

