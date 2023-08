Samuel Xavier agradece confiança e diz que Flu merece vaga nas quartas

O Fluminense está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, e com a grande contribuição de Samuel Xavier. Autor de um golaço, o lateral-direito abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors, na noite desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro.

Aliás, ele já havia balançado a rede no empate em 1 a 1 no duelo de ida das oitavas, em Buenos Aires. Na saída do gramado do Maracanã, o herói agradeceu a confiança que recebeu no clube e disse que o Fluminense merece a vaga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.