Diniz se surpreende com marcação argentina em classificação do Fluminense

A classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadofres foi marcada pela tensão. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (8), no Maracanã, o técnico Fernando Diniz ellogiou o postura dos jogadores, mas disse ter ficado surpreso com a marcação imposta pelo time da Argentina.

“É um prejuízo para o futebol e para o torcedor que quer consumir o jogo. Sou um defensor e falo sistematicamente disso sobre falta de critério. Tivemos muita dificuldade para furar a defesa adversária. Podíamos jogar melhor, mas não esperávamos uma marcação em bloco médio como foi. Eles valorizaram muito essa vitória”, admitiu Diniz.

As quartas de final da Libertadores ocorrerão daqui a duas semanas. Entretanto, a Conmebol ainda irá definir as datas e horários de cada partida desta fase. Enquanto os jogos de ida serão nos dias 22, 23 e 24, os da volta estão previstos para 29, 30 e 31 de agosto.

