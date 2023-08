Guaraní-PAR x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto há 14 jogos e com a vantagem do empate nas mãos, o Botafogo encara o Guaraní, em Assunção, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Sul-Americana. A bola rola às 19h desta quarta-feira, no Estádio Defensores Del Chaco.

Na partida partida, na semana passada, o Glorioso venceu a equipe paraguaia por 2 a 1, de virada. Dessa forma, basta segurar a igualdade no placar para avançar e medir forças, na próxima fase, com o Defensa y Justicia, que eliminou o Emelec com duas vitórias (2 a 1 no Equador e 1 a 0 na Argentina). Caso o Guaraní vença por um gol de diferença, independentemente do gol fora de casa, a vaga será definida nos pênaltis.

Como chega o Guaraní-PAR

Os paraguaios não devem contar com o estádio cheio. Afinal, a capacidade do Defensores é de 43 mil pessoas e o Guaraní não tem uma grande torcida. Sua casa, por sinal, recebe um público máximo de 8 mil, assim, foi vetada pela Conmebol para as fases de mata-mata. Em termos de equipe titular, o técnico Juan Pablo Pumpido não deve fazer mudanças. Apesar da derrota por 5 a 3 para o Olímpia, no fim de semana, que colocou o clube em sétimo na Liga. O Botafogo precisa abrir o olho, aliás, com o rápido Benítez e com o forte centroavante Santander.

Como chega o Botafogo

É provável que o técnico Bruno Lage utilize, mais uma vez, uma formação mista entre titulares e reservas. Afinal, esta será a décima partida em 30 dias, ou seja, um intervalo de apenas 72 horas, em média. O desgaste é grande, dessa forma, e nomes como Perri, Adryelson, Eduardo, Marlon Freitas e Júnior Santos têm chances de começar no banco. O grande desfalque é Tiquinho Soares, que sofreu torção no joelho esquerdo no empate com o Cruzeiro só volta a jogar no início de setembro. Janderson deve ser o substituto.

FICHA TÉCNICA

GUARANÍ-PAR X BOTAFOGO

Data/Horário: 09/08/2023 – 19h

Estádio: Defensores del Chaco

Árbitro: Felipe González (CHL)

Assistentes: Juan Serrano (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

Onde assistir: Paramount+

GUARANÍ: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Riveros, Salomoni e José Moya; Moreira, Gil Romero e Darío Ríos; Néstor Camacho, Santander e Romeo Benítez – Técnico: Juan Pablo Pumpido.

BOTAFOGO: Lucas Perri (Gatito Fernández); Di Placido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas e Lucas Fernandes; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Janderson e Victor Sá – Técnico: Bruno Lage.

